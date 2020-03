Koronawirus? Specjalista: higiena i jeszcze raz higiena!

W 80% osoby zarażone koronawirusem przechodzą chorobę jak zwykłe przeziębienie lub nawet bezobjawowo - mówiła w naszej porannej rozmowie Ewa Nowak-Wąsicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.

Aby zminimalizować ryzyko choroby trzeba zdecydowanie przestrzegać podstawowych zasad higieny podkreślała dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Toruniu.– Ręce myjemy jak najczęściej, jak tylko się da. To nie jest chwilowe włożenie rąk pod wodę. To jest użycie mydła, rozprowadzenie go, umycie dłoni z każdej strony, powierzchni między palcami, kciuka, nadgarstka i dokładne spłukanie mydła – powiedziała Ewa Nowak-Wąsicka.Ewa Nowak-Wąsicka podkreślała też, że maseczki ochronne przeznaczone są dla osób już chorych.