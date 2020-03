Uwaga torunianie – od marca inna poradnia świadczy pomoc w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci. Dotychczas był to Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Krasińskiego...

Od marca 2020 roku będzie to Szpital Dziecięcy przy ul. Konstytucji 3 Maja. Adres dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnego Torunia pozostaje bez zmian – to Miejska Przychodnia Specjalistyczna przy ulicy Uniwersyteckiej. Natomiast dzieci i dorośli z lewobrzeża w nocy i święta uzyskają pomoc tak jak dotychczas – w przychodni Rudak-MED przy Podgórskiej.Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia od poniedziałku do piątku od 18 do 7 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.