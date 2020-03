W tym roku (z kilkoma wyjątkami), handel w niedziele jest zabroniony. W związku z tym zarząd dróg przy projektowaniu zmian w rozkładach jazdy, uwzględnił badania, analizy potoków pasażerskich i częstotliwości kursowania. I dlatego...

Wszystkie linie tramwajowe oraz wybrane linie autobusowe w niedziele niehandlowe i święta będą kursowały z częstotliwością co ok. 30 minut, wyjątek stanowi linia autobusowa nr 54 kursująca co 20 minut;- linie tramwajowe nr 5, 7 i 8 w dni powszednie będą miały zawężone szczytowe godziny kursowania- linia nr 74 we wszystkie dni tygodnia będzie kursowała tylko na podstawowej relacji (Wyścigowa – Tatrzańskie)- w dni powszednie ulegną zmianie rozkłady jazdy na liniach nr 64, 69 i 89 oraz wprowadzone zostaną korekty rozkładów na liniach: 65, 68 i 79Od 01.03.2020 r. (niedziela niehandlowa) zostaną wprowadzone następujące stałe zmiany:• Na liniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 77 i 89 w niedziele niehandlowe i święta zostanie wprowadzona częstotliwość kursowania, co ok. 30 minut• Na liniach nr 56, 68 i 79 trzydziestominutowa częstotliwość kursowania w niedziele niehandlowe i święta zostanie wprowadzona po godzinie trzynastej;Od dnia 02.03.2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany stałe:• W powszednie dni szkolne zostaną wprowadzone zmienione rozkłady jazdy na liniach nr 64, 69 i 89;• Na liniach nr 5, 7, 8, 65, 68 i 79 zostaną wprowadzone korekty rozkładów jazdy;• przesunięciu ulegną wybrane godziny odjazdów na linii nr 73;W niedziele handlowe na liniach: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,51,52,53,54,55,56,58,61,64,65,67,68,69,71,74,77,79 i 89 obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy (z wyłączeniem pierwszych kursów porannych).Jeszcze jedna zmiana: od 1 marca zostanie uruchomiona kolejna linia międzygminna. Nowa linia nr 90 będzie kursowała od pętli Garbary do pętli w Łochowicach (Gmina Białe Błota).