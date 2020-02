Historia Torunia, piwowarstwa w mieście, a także tajniki warzenia piwa. Tego wszystkiego dowiedzieli się mieszkańcy, którzy wzięli udział w zwiedzaniu browaru Jan Olbracht w Toruniu. Akcja odbyła się w ramach akcji „Poznaj region z przewodnikiem”.

Gości w browarze oprowadzał Mirosław Gałka, główny piwowar.- Proces produkcji zaczyna się w warzelni. Tutaj zacieramy piwo, filtrujemy brzeczkę, następnie gotujemy z chmielem, a później to wszystko schładzamy, fermentujemy, leżakujemy. Piwo po leżakowaniu jest gotowe do rozlewu - tłumaczył Mirosław Gałka.Akcja „Poznaj region z przewodnikiem” potrwa do jutra.