Bydgoska Nostalgia, Jutrzenka i Bernardynka to nazwy kolejnych odmian chryzantem, które stworzyli bydgoscy naukowcy. Powstały na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Uczelnia jest jedynym w Polsce ośrodkiem prowadzącym aktywną hodowlę chryzantemy wielkokwiatowej. Na światowym rynku roślin ozdobnych zajmuje drugie miejsce w rankingach sprzedaży

W tym roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zgłosił cztery nowe odmiany chryzantem do patentowej ochrony: odmiana „Sparkle” (autorstwa dr inż. Alicji Tymoszuk) oraz „Bernardynka", „Bydgoska Nostalgia" i „Jutrzenka" (autorstwa dr inż. Natalii Miler i dr inż. Anity Woźny).Do stworzenia nazw dla trzech z nich zaproszono mieszkańców Bydgoszczy, gdyż zgodniez zamysłem autorek, nadawane od kilku lat nazwy nowych odmian mają promować i podkreślać miejsce ich pochodzenia. W zabawie na wymyślenie nowych nazw dla bydgoskich chryzantem wzięło udział 68 osób, którzy zgłosili 130 nazw, wiele bardzo unikalnych i związanych z Bydgoszczą. Wybrano: Bernardynkę, Bydgoską Nostalgię i Jutrzenkę.„Bernardynka" – to odmiana drobnokwiatowa, doniczkowa o białych kwiatostanach przypominających stokrotki, jej nazwa nawiązuje do miejsca hodowli – siedzibaWydziału Rolnictwa i Biotechnologii znajduje się przy ulicy Bernardyńskiej, w pobliżu zabudowań dawnego klasztoru ojców Bernardynów.„Bydgoska Nostalgia" – to odmiana doniczkowa, średniokwiatowa, o kwiatostanach pełnych, białych i kwiatach języczkowatych zrośniętych w postrzępione na końcu rurki. Jest to odmiana powstała w wyniku zastosowania metod biotechnologicznych z innej bydgoskiej odmiany „Profesor Jerzy’", zaś profesor Marek Jerzy, ojciec bydgoskiej hodowli chryzantem był wielkim miłośnikiem naszego miasta.„Jutrzenka" – ta nazwa doskonale oddaje piękny, jasnoróżowy odcień kwiatostanów zezłocistym oczkiem – jak wschodzącym słońcem – w ich wnętrzu. W dodatku nawiązuje dosłodkich tradycji dawnej bydgoskiej wytwórni spożywczej o tej samej nazwie.„Sparkle" – to odmiana średniokwiatowa, przeznaczona do produkcji na kwiat cięty. Jejpełne kwiatostany odznaczają się fioletoworóżową barwą. Nazwa tej chryzantemy nawiązuje do jej charakterystycznych kwiatów języczkowatych, które, zrastając się nieregularnie w rurki o długości wzrastającej od środka ku obrzeżom kwiatostanu, przypominają drobne iskierki.Nowe odmiany chryzantem, zanim uzyskają prawa ochronne, podlegają ocenie przezCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Procedura zakłada sprawdzenie odrębności, wyrównania i trwałości zgłoszonych odmian (tzw. badania OWT) w testach uprawowych. Jeśli nowe odmiany przejdą pomyślnie te testy, to w kolejnym roku zostają wpisane do Księgi Ochrony. Wówczas hodowca (w tym przypadku UTP) dostaje na nie swoisty patent, czyli przyznane prawa ochronne na 20 lat.Zgłoszenie odmiany do ochrony wiąże się z koniecznością wybrania dla niej nazwy, która funkcjonować będzie później w Księdze Ochrony oraz w obrocie daną odmianą. Nazwa musi być oryginalna i niepowtarzalna.Hodowla chryzantem na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UniwersytetuTechnologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy ma już ponad czterdziestoletnią tradycję.