W związku ze zdjęciami do filmu „Miasto", od 2 do 9 marca w kilku punktach Bydgoszczy kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu.

Pierwsze utrudnienia pojawią się na ulicy Pod Wiaduktem, Inwalidów i Konduktorskiej. W nocy z poniedziałku na wtorek (2-3.03., w godz. 23:30-4:00) możliwe są tam czasowe wstrzymywania ruchu na czas realizacji ujęć. Filmowcy pojawią się także na skrzyżowaniu Orlej i Ugorów, na Jasnej, Nadrzecznej, Żeglarskiej i Czarnej Drodze.Reżyserem „Miasta" jest bydgoszczanin, Marcin Sauter. Główne role w filmie grają: Bartłomiej Topa, Karolina Gruszka oraz bydgoszczanin, Piotr Nawrocki. W rolach drugoplanowych pojawiają się m.in.: Robert Więckiewicz, Grzegorz Warchoł, Stanisław Tym oraz Artur Krajewski. Głównym koproducentem filmu jest Miejskie Centrum Kultury.Oto szczegółowy plan zmian w ruchu:- od 2 marca 2020 roku od godz. 23:30 do dnia 3 marca 2020 roku do godz. 4:00 na ulicach Pod Wiaduktem, Inwalidów i Konduktorskiej możliwe czasowe wstrzymywania ruchu na czas realizacji ujęć. Osoby sterujące ruchem zapewnią jednak płynne przepuszczanie autobusów komunikacji miejskiej.- od 3 marca 2020 roku od godz. 17:00 do dnia 9 marca 2020 roku do godz. 7:00, na skrzyżowaniu ulic Orla i Ugory pojawią się utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym. W w/w dniach, w godzinach 00:00-4:00 skrzyżowanie ulic Orla i Ugory będzie bez możliwości przejazdu i ruchu pieszego.- w godzinach 17:00-0:00 oraz od 4:00-6:30 możliwe czasowe wstrzymywanie ruchu (na ok. 3 minuty) na ulicach dochodzących do skrzyżowania.- w oznaczonych obszarach na ulicach Podgórnej, Orlej i Na Wzgórze J. H. Dąbrowskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania w godz. 15:00-7:00 każdego z wymienionych dni.- od dnia 5 marca 2020 od godz. 17:00 do dnia 6 marca 2020 do godz. 7:00 na ulicach Jasnej, Nadrzecznej, Żeglarskiej i Czarna Droga możliwe czasowe wstrzymywania ruchu (na ok. 3 minuty).Na wyznaczonych obszarach na ulicach Jasnej, Nadrzecznej i Czarna Droga będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania od godz. 15:00 5 marca do godz. 07:00 6 marca 2020 roku.Warto wiedzieć:Historia oparta jest na kryminale napisanym przez ojca Marcina Sautera pod koniec lat 70. W jednej z głównych ról zobaczymy znanego aktora Bartłomieja Topę. - Moja postać to inżynier - film w filmie, historia w historii, spotkanie z synem i wyobraźnią sentymentalną. Bydgoszcz się fenomenalnie wpisuje w tę opowieść – mówi reżyser.