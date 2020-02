Konferencja w Urzędzie Miasta we Włocławku. Fot. Agnieszka Marszał

W poniedziałek 2 marca we Włocławku rozpocznie się nabór do przedszkoli i klas pierwszych. Miasto przygotowało 2305 miejsc dla przedszkolaków i 750 miejsc dla pierwszoklasistów.

- Od 2 do 9 marca rodzice potwierdzać będą, że ich dzieci będą kontynuować wychowanie przedszkolne w tych placówkach, w których są obecnie. Od 10 do 24 marca odbywać się zapisy do przedszkoli. W rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci w wieku 3-6 lat, w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci w wieku 5 i 6 lat, a w rekrutacji do klas pierwszych dzieci w wieku 6 lub 7 lat - powiedziała Barbara Moraczewska, zastępca prezydenta Włocławka.



Terminarz naboru do klas pierwszych jest taki sam jak do przedszkoli. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 14 kwietnia. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.