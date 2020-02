Obserwatorium w podtoruńskich Piwnicach stanie się zabytkiem?

Wojewódzki Konserwator Zabytków chce objąć ochroną prawną Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach. Sambor Gawiński rozpoczął procedurę wpisania do rejestru zabytków: budynków, kompleksu zieleni oraz wyposażenia centrum, w którym znajduje się jeden z największych w Europie radioteleskopów.

- To jest niesłychanie cenny obiekt, wzorowany na obserwatorium wileńskim. Powstał po wojnie. W 1948 roku powstał pierwszy pawilon obserwacyjny. Kierowany był przez wybitnego naukowca profesora Władysława Dziewulskiego, a potem przez dr Wilhelminę Iwanowską. Obserwatorium jest na uboczu Torunia, troszeczkę nie pamiętamy o tym. Celem jest objęcie ochroną prawną - chodzi o to, żeby wszystkie ingerencje, które oczywiście mogą następować, nie psuły tego historycznego założenia - powiedział Sambor Gawiński.To, czy pracujące w Obserwatorium radioteleskopy także zostaną objęte ochroną konserwatorską będzie przedmiotem ustaleń z uczelnią. Konserwator ocenia, że procedury mogą potrwać kilka miesięcy.Niedawno do rejestru zabytków wpisane zostało miasteczko UMK przy ul. Gagarina.