W Grudziądzu nie kupisz lekarstw przez całą dobę

W Grudziądzu nie będzie apteki całodobowej. To efekt decyzji środowiska aptekarskiego, z którego przedstawicielami spotkał się prezydent miasta Maciej Glamowski. Według właścicieli aptek na taką decyzję ma wpływ kilka czynników.

- Grudziądzcy aptekarze stwierdzili, że przychylają się do opinii wydanej przez Okręgową Izbę Aptekarską i zgodnie z nią wskazywali, że główne zakupy w porze nocnej to środki antykoncepcyjne, środki przeciwbólowe bądź pieluchomajtki i sporadycznie realizowane są recepty, które były wystawione kilka dni wcześniej. Nie będą więc wydłużać godzin pracy, dlatego że nie są też ani odpowiednio na to przygotowani ze względu na personel ani nie będą w stanie przygotować odpowiednio magazynu do tego, żeby obsłużyć pacjentów w porze nocnej - powiedziała Beata Adwent, rzeczniczka prezydenta GrudziądzaSytuacja rozpoczęła się od zamknięcia całodobowej apteki przy grudziądzkim szpitalu. Od kwietnia ten punkt wznawia swoją działalność, ale będzie otwarty tylko do godz. 24:00.