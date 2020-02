NIK: Ścieki z NITRO-CHEMU nie zagrażają środowisku naturalnemu

Ścieki z bydgoskiego Nitro-Chemu odprowadzane do Wisły nie zagrażają środowisku wodnemu i nie są szkodliwe dla żyjących w nim organizmów - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

W dokumencie czytamy, że zrealizowane przez producenta materiałów wybuchowych inwestycje znacząco ograniczyły, choć nie wyeliminowały w pełni, ze ścieków przemysłowych tego zakładu, substancji wybuchowych, czyli nitrozwiązków. Jednak ich stężenia były niższe od progu wykrywalności, przez co nieszkodliwe dla środowiska wodnego rzeki.- Nie wpłynęła na to jednak technologia oczyszczania ścieków, tylko naturalne procesy, np. nasłonecznienie. Sama technologia stosowana w oczyszczalni „Kapuściska” nie umożliwiała efektywnego rozkładu nitrozwiązków - mówi Oliwia Bar z bydgoskiej delegatury NIK.Od początku 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrole w dwóch lokalnych spółkach - Nitro-Chem i Chemwik, do której należy oczyszczalnia ścieków „Kapuściska”. Kontrola była reakcją m.in. na doniesienia medialne o wykryciu w ściekach odprowadzanych przez Nitro-Chem do oczyszczalni śladowych ilości substancji wybuchowych, toksycznych i potencjalnie rakotwórczych.W wyniku kontroli stwierdzono kilka nieprawidłowości. Ustalono, że Chemwik nie oczyścił Centralnego Zbiornika Uśredniającego z zalegających w nim osadów. Stwierdzono też przekroczenia parametrów jakościowych i ilościowych w ściekach odprowadzanych przez Nitro-Chem do kanalizacji Chemwik. Przekroczenia niektórych parametrów zanieczyszczeń były jedną z przyczyn cofnięcia spółce pozwolenia wodnoprawnego w maju 2019 roku. NIK zwróciła się do obu spółek z wnioskami o wyeliminowanie nieprawidłowości.Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/oczyszczanie-sciekow-z-trotylu.html Jak poinformował Nitro-Chem spółka wdrożyła już wszystkie wnioski pokontrolne.