Rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - to kara na jaką skazał bydgoski sąd sprawcę wypadku, w którym zginęła szefowa Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 21-letni mężczyzna ma też zapłacić mężowi zmarłej kobiety 10 tys. zł.

Wyrok zapadł bez prowadzenia rozprawy, bo młody mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Do zdarzenia doszło na początku marca 2019 r. w Dybowie na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem.Zasiadający na ławie oskarżonych 21-letni oskarżony płakał przez cały czas trwania rozprawy. Przyznał się do spowodowania wypadku, w którym zginęła szefowa BTBS. Odmówił jednak składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zamiast tego jego obrońca poinformował, że oskarżony chce złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze.Prokuratura nie sprzeciwiła się temu, podobnie jak mąż zmarłej kobiety oraz jego pełnomocnik, choć ten ostatni pytał dlaczego oskarżony dopiero teraz zdecydował się na przeprosiny.Sąd ostatecznie uwzględnił wniosek o dobrowolne poddanie się karze i skazał oskarżonego bez postępowania dowodowego.- Sąd doszedł do przekonania, że wniosek zasługuje na uwzględnienie z uwagi na fakt przyznania się przez oskarżonego do popełnienia czynu. Sąd miał na względzie również to że oskarżony jest sprawcą młodocianym - argumentował sędzia Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński.Wyrok nie jet prawomocny.