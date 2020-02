Podrabiane kluczyki do różnych aut ujawnili policjanci w sklepie w Fordonie. Towar oferowano także w internecie./fot. KWP Bydgoszcz

Ponad 3 tysiące sztuk podrobionych kluczyków od aut różnych marek zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy zwalczający przestępczość gospodarczą. Podróbki były dostępne w sklepie na terenie Bydgoszczy.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy

Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że na terenie miasta sprzedawane są podróbki kluczyków do stacyjek od aut znanych marek. Z informacji wynikało również, że wymienione przedmioty znajdują się na półkach sklepu oraz sprzedawane są przez internet.



Funkcjonariusze pojechali do punktu handlowego w Fordonie, gdzie przeprowadzili przeszukanie. Ustalenia się potwierdziły. Jak się okazało, sklep oferował do sprzedaży (stacjonarnie i przez internet) kluczyki, a także piloty oraz inne przedmioty, które oznaczone były podrobionymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi firm motoryzacyjnych.



Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 3 tysiące sztuk nielegalnego towaru. Przedstawiciele

pokrzywdzonych firm oszacowali, że w przypadku, gdyby właściciel sklepu wprowadził do obrotu nielegalny towar straty producentów kluczyków mogłyby sięgnąć trzech milionów złotych.



W sprawie naruszenia przepisów z ustawy o ochronie prawo własności przemysłowej kilka osób zostało przesłuchanych w charakterze świadka. Policjanci zapobiegli stratom, które mogliby ponieść producenci kluczyków. Teraz o losie właściciela sklepu zadecyduje

prokurator. Sprzedaż podróbek zagrożona jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu nawet do 5 lat więzienia.