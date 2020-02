Mieszkańców żnińskiego osiedla Góra zbulwersowała wiadomość o nieprzedłużeniu przez burmistrza Żnina Społecznej „Trójce" dzierżawy budynku. Szkoła mieści się w nim od 1905 roku. Od 12 lat prowadzi ją stowarzyszenie utworzone przez rodziców i nauczycieli.

Burmistrz chce, aby subwencja przekazywana „Trójce", wraz z dziećmi trafiła do szkół prowadzonych przez samorząd.Dyrektor szkoły Barbara Lisiecka nie spodziewała się takiej decyzji:- Zdziwienie - bo jednak pytania na ten temat padały od sierpnia, a informacji żadnej nie uzyskaliśmy, więc liczyliśmy na przychylność ze strony władz - mówi Barbara Lisiecka.Marta Rumińska, przewodnicząca rady rodziców „trójki" uważa, że wyrzucenie szkoły nie wzbogaci gminy.- Pół miliona złotych, czyli niespełna 0,4% budżetu gminy, to są naprawdę bardzo małe pieniądze. Nasza liczba uczniów nie wzmocni budżetu gminy, jednak władze uważają inaczej.Robert Luchowski, burmistrz Żnina mówi bez ogródek.- Jest pomysł na poszukanie pieniędzy. Mówię wprost i otwartym tekstem: głównie o to chodzi.Elżbieta Gogola, wiceprzewodnicząca rady gminy. - To jest w gestii burmistrza, radnym nic do tego, ale burmistrz powinien też brać pod uwagę to, że ci rodzice chcą, żeby dzieci do tej szkoły uczęszczały.Elżbieta Kończal, prezes stowarzyszenia „My ruch społeczny” liczy na to, że burmistrz przychyli się do prośby rodziców o przedłużenie umowy użyczenia. Tymczasem...- Od 1 września 2020 roku żadnej umowy nie będzie - zapowiada burmistrz.- A jeżeli nie przychyli się, to niech będzie otwarty na plan awaryjny - podpowiada Elżbieta Kończal. - Jest drugi budynek. Stowarzyszenie podjęło decyzję o dalszym prowadzeniu szkoły. Nie mówimy w ogóle o przejściu dzieci do innych szkół...Chęć odebrania budynku szkole społecznej w Górze, to już trzecia wojna szkolna burmistrza Żnina. W ostatnich latach, bez powodzenia, chciał odebrać budynek społecznej szkole w Gorzycach - sprawa jest w sądzie - i zlikwidować szkołę publiczną w Januszkowie. Budynek odebrany szkole ma zostać zaadaptowany na mieszkania komunalne.