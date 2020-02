Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Bydgoszczy./fot. WSOZ

13-letni chłopiec, który wrócił do Bydgoszczy z Włoch z objawami grypy, został już wypisany do domu. Badania wykluczyły, by nastolatek zaraził się koronawirusem.