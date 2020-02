Ponad 80 kg marihuany odkryli w samochodzie przewożącym sprzęt RTV i AGD policjanci z CBŚP w Toruniu./fot. CBŚ

Policjanci z toruńskiego CBŚP zatrzymali mężczyznę, który samochodem dostawczym przewoził ponad 80 kilogramów marihuany. Wartość zatrzymanych narkotyków szacuje się na około 2,4 mln złotych.

Funkcjonariusze odkryli narkotyki w samochodzie dostawczym zatrzymanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Narkotyki przechowywane były w kartonach w części ładunkowej pojazdu, pomiędzy sprzętem RTV i AGD. Autem kierował 32-letni mężczyzna.



Podczas kontroli kierowca samochodu posługiwał się sfałszowanymi dokumentami. Dowód osobisty i prawo jazdy, które okazał do kontroli, były wystawione na nazwisko mieszkańca Inowrocławia. Sam kierowca był poszukiwany do odbycia kary czterech miesięcy pozbawienia wolności.



Zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie przedstawiono mu zarzuty: udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków oraz posługiwania się sfałszowanymi dokumentami. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do 12 lat. Decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.