Do Ostromecka autobusem miejskim? Tak, od maja!

Numer nowej linii to „40”. Ceny biletów będą takie same jak na linie miejskie. Fot. Archuwum/Bydgoszcz.pl

Będzie całoroczna linia autobusowa łącząca Bydgoszcz z gminą Dąbrowa Chełmińska. Zgodę na utworzenie takiego połączenia wyrazili bydgoscy radni.

- Od kiedy będzie można z niej korzystać i z jaką częstotliwością będą jeździły autobusy? - mówi Rafał Grzegorzewski zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.– Zakładamy, że linia zacznie funkcjonować od pierwszego weekendu majowego. Będzie to siedem kursów dziennie na linii, która kursować będzie do Ostromecka. Będziemy rozmawiać z gminą Dąbrowa Chełmińska o ewentualnych zmianach tego rozkładu, przebiegu, będziemy czekać na propozycje gminy, które jeszcze obszary częstotliwością moglibyśmy obsługiwać – powiedział Rafał Grzegorzewski.Numer nowej linii to „40”. Ceny biletów będą takie same jak na linie miejskie.