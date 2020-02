– Nie ma w planach likwidacji oddziałów - zapewnia dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Karolina Welka na konferencji prasowej zaprzeczyła krążącym od kilku dni pogłoskom o bardzo złej sytuacji kadrowej w placówce, co miałoby skutkować zamknięciem dwóch oddziałów - pediatrii i neurologii.

– Nadrzędnym naszym celem, dyrekcji oraz całego szpitala, jest rozwijanie działalności leczniczej dla potrzeb pacjentów. W żadnych planach nie ma likwidacji, chcemy się rozwijać, czego ewidentnym dowodem jest to, że walczyliśmy o kolejne zakresy działalności. W tym roku mamy oddział rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, mamy również uruchomioną poradnię endokrynologiczną. Prawdą jest natomiast to, że problemem są sprawy kadrowe dotyczące lekarzy w całym naszym kraju – powiedziała Karolina Welka.Głos na temat sytuacji w szpitalu zabrali miejscy radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy napisali w tej sprawie do marszałka województwa. Chcą też, by dyrektor lecznicy została zaproszona na najbliższą sesję Rady Miasta.