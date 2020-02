Ma uporządkować miejską przestrzeń, określić zasady dotyczące takich szczegółów jak m.in. elewacje, stolarka okienna, meble w ogródkach czy reklamy.

Rozpoczął się proces tworzenia w Bydgoszczy Parku Kulturowego. O tym, na jakim terenie ma powstać mówi Anna Rembowicz-Dziekciowska, szefowa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.– To ma być całe Stare Miasto łącznie z częścią Wenecji Bydgoskiej, Chwytowa oraz ulica Gdańska wraz z Placem Wolności.– Poza tym obszarem jest teren Opery Nova?– Tak, chodzi o to by nie zablokować, nie zamrozić możliwości realizacji inwestycji. Gdybyśmy objęli obszar Placu Teatralnego tym Parkiem Kulturowym moglibyśmy zablokować możliwość budowy czwartego kręgu – powiedziała Anna Rembowicz-Dziekciowska.Od 9go marca do 10go kwietnia potrwają konsultacje społeczne, w których można zgłaszać uwagi dotyczące Parku Kulturowego. Optymistyczna wersja zakłada, że uchwała powołująca ten obszar mogłaby zostać przyjęta przez radnych w czerwcu.