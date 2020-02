- Władze Torunia powinny mieć świadomość, że polski rząd zawsze może wycofać się z współfinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, a zaangażowanie finansowe miasta w ten projekt może pogrążyć inne instytucje kulturalne w Toruniu - tak mówiła na antenie PR PiK Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka Lewicy była gościem porannej Rozmowy Dnia.









- Nie mamy jeszcze przyklepanych w tych 400 milionów. Musimy zrobić wszystko, aby Toruń na tym po prostu nie stracił. Gdyby rząd nie przeznaczył tych 400 milionów, z jakiejś przyczyny, to co by się wtedy wydarzyło, na przykład co stałoby się z miejscem, które zostało przekazane jako darowizna na budowę tego centrum. Miasto powinno się zabezpieczyć na wypadek sytuacji politycznych, które mogą się wydarzyć już w tym roku. Po drugie, prezydent powinien również zabezpieczyć wszystkie instytucje kultury finansowo, bo nie może być tak, że jedna instytucja dostaje bardzo duży zastrzyk pieniędzy, a inne instytucje kultury dostają cały czas tyle samo, co dostawały od wielu, wielu lat - mówiła na antenie PR PiK Joanna Scheuring - Wielgus, posłanka Lewicy.– Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - tak władze Torunia odpowiadają na wątpliwości poseł Joanny Scheuring-Wielgus w sprawie budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage.– W przypadku tego typu problemów, że umowa nie zostałaby zrealizowana pojawił sie zapis, który gwarantuje, że miasto nieodpłatnie dostaje z powrotem ten teren. jeżeli ten teren już byłby zabudowany i wówczas doszłoby do zerwania tej umowy, rozwiązania jej, miasto dostaje ten teren, razem z budynkiem, z takim zastrzeżeniem, że ów budynek przez te lata wskazane w umowie musi być używany na cele działalności kulturalnej – powiedziała rzecznik prezydenta Torunia Magdalena Stremplewska.