Opozycja krytycznie odniosła się do decyzji koalicyjnej większości w sprawie ich apeli./fot. Maciej Wilkowski Apel dotyczący Żołnierzy Wyklętych

Jesteśmy oburzeni ! - mówili bydgoscy radni PiS po tym, jak głosami koalicji PO-SLD, w porządku obrad środowej (26.02.) sesji Rady Miasta nie znalazły się apele i stanowisko dotyczące ulicy Bydgoskiej w Warszawie, budowy czwartego kręgu opery i upamiętnienia żołnierzy wyklętych.

- W tej ostatniej sprawie próbuje się nam zamknąć usta - mówią radni Grażyna Szabelska i Jerzy Mickuś.



- Ten tekst, uważamy wspólnie, że był wyważony, zgodny z historyczną prawdą. W sposób godny upamiętniłby przeddzień święta. Niestety, stało się inaczej... - podkreśla Grażyna Szabelska.



- Rodzi się pytanie:kim są ci ludzie, którzy występują przeciwko tym bohaterom? - zastanawia się Jerzy Mickuś.



- Nie widzę potrzeby, żeby Rada Miasta w taki sposób upamiętniała Żołnierzy Wyklętych. Jest ten dzień, jeśli ktoś chce w jakiś sposób go upamiętnić, może brać udział w uroczystościach, które z tej okazji się odbywają w mieście. Nasz apel w żaden sposób nie zaznaczył by tego dnia w sposób szczególny - tłumaczy Monika Matowska- Gulczyńska, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy.



Jej zdaniem, sprawa nazwania jednej z ulic w Warszawie to wyłączna kompetencja samorządu stolicy, a w kwestii budowy czwartego kręgu opery zadeklarowała, że na kolejną sesję zaprosi przedstawiciela samorządu województwa, który przedstawi informację w tej sprawie.





APEL RADY MIASTA BYDGOSZCZY DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PANA PIOTRA CAŁBECKIEGO



Rada Miasta Bydgoszczy wyraża niepokój brakiem zabezpieczenia środków na budowę czwartego kręgu Opery Nova przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy samorządami planowane inwestycje mają zostać sfinansowane w połowie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz. Rada Miasta Bydgoszczy w wieloletniej perspektywie finansowej zabezpieczyła środki, natomiast w przypadku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapisano jedynie symboliczny 1 mln zł.



Nie ujęcie rozbudowy Opery Nova w dokumentach finansowych Województwa w praktyce uniemożliwia rozpoczęcie tej inwestycji. Dlatego zwracamy się jako bydgoski samorząd o ujęcie środków na tę inwestycję na marcowej sesji Sejmiku Województwa.





APEL RADY MIASTA BYDGOSZCZY DO RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY



Rada Miasta Bydgoszczy popiera starania o nadanie w stolicy jednej z ulic nazwy „Bydgoska” i zwraca się z apelem do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o realizację powyższego wniosku.



Uzasadnienie

Bydgoszcz, ósme pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce, w bieżącym roku obchodzi setną rocznicę powrotu do Macierzy. W styczniu 1920 roku do Bydgoszczy wkroczyły oddziały Frontu Wielkopolskiego z gen. Józefem Dowborem-Muśnickim na czele, a Bydgoszcz została włączona w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Data ta jest znacząca zarówno dla ponad 350 tysięcy bydgoszczan, jak i dla naszej Ojczyzny.

Chcielibyśmy, w tak ważnym historycznie roku, upamiętnić symbolicznie, Bydgoszcz w Warszawie. Najlepszą ku temu okazją byłoby nadanie w stolicy jednej z ulic nazwy „Bydgoska”. Niestety do dziś żadna ulica w Warszawie takiej nazwy nie nosi.

Należy podkreślić, iż bydgoszczanie wspierali odbudowę stolicy – to właśnie z Bydgoszczy przekazywano znaczący wkład na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.