W Grudziądzu będzie kontynuowana działalność tzw. „Zespołu prewencyjnego". Jego celem jest ochrona rodziny i dziecka. W skład grupy wchodzą policjanci, pracownicy socjalni i psycholog.

Rodziny wspiera jedenastu policjantów i tyle samo pracowników socjalnych. Zespół odwiedza rodziny potrzebujące wsparcia w weekendy, w godzinach: 17:00 - 22:00.- Zespół po prostu odwiedza rodziny w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia - mówi Andrzej Cherek, sekretarz miasta. - Zespół będzie bardzo czuły na wszelkie niepokojące informacje uzyskane z różnych środowisk. Ma za zadanie chronić przed wszystkim dziecko, ale jednocześnie działać profilaktycznie.Robert Olszewski komendant miejski policji w Grudziądzu podkreśla, że bezpieczeństwo w rodzinach to dla policji sprawa najważniejsza.Projekt Socjalny – Zespół Prewencyjny powstał w 2018 roku z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem projektu jest monitorowanie sytuacji rodzin, w których dominującymi problemami są: zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze, nadużywanie alkoholu, uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, brak opieki nad osobami nieporadnymi ze względu na wiek oraz stan psychiczny lub fizyczny.W ramach Projektu członkowie Zespołu Prewencyjnego tj. pracownik socjalny lub psycholog MOPR i funkcjonariusz Policji biorą udział w patrolach, podczas których wizytowane są wcześniej wyznaczone środowiska.W ubiegłym roku, od 15 lutego do 10 grudnia odbyło się 50 tego typu spotkań. Do projektu zgłoszono 214 rodzin (797 osób), w tym 462 dzieci. Liczba wizytowanych środowisk wyniosła 350.