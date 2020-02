Pacjent ma włączone leczenie przeciwwirusowe, ale ponieważ 2 tygodnie temu przebywał wraz z rodzicami we Włoszech miał pobrane badania w kierunku zakażenia koronawirusem. Fot. Ilustracyjna/Pixabay.com

Próbki zostały wysłane do analizy. Czekamy na wyniki badania, które potwierdzą lub wykluczą to, że mamy do czynienia z koronawirusem - powiedziała dr Barbara Dura z bydgoskiego szpitala zakaźnego.

W Koszalinie druga osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem w szpitalu



- W poniedziałek w godzinach późnopopołudniowych przyjęto do szpitala zakaźnego nastolatka spoza okolic Bydgoszczy z objawami grypopodobnymi. Potwierdzono zakażenie wirusem grypy typu. Pacjent ma włączone leczenie przeciwwirusowe, ale ponieważ 2 tygodnie temu przebywał wraz z rodzicami we Włoszech miał pobrane badania w kierunku zakażenia koronawirusem. Wyniki są opracowaniu, będą za około 2 dni. Stan pacjenta jest dobry, odgorączkował, czuje się dobrze. Czekamy na wynik potwierdzenia albo wykluczenia koronawirusa - powiedziała dr Barbara Dura.



