Łabiszyn apeluje do mieszkańców regionu o pomoc dla Kacpra Kośmidra. 19-latek w zeszłym roku stracił rękę w nieszczęśliwym wypadku. Proteza która pozwoli mu wrócić do normalności kosztuje ponad pół miliona zł.

To był nieszczęśliwy wypadek. W Dniu Dziecka - zeszłego roku Kacper pomagał w domu zdejmować pokrycie dachu. Wtedy doszło do wypadku. Lewą rękę udało się uratować i zrekonstruować - prawą trzeba było amputować z czym chłopak do dziś nie może się pogodzić.Ratunkiem jest proteza, ale jej cena znacznie przerosła możliwości finansowe rodziny Kacpra, a także władz i mieszkańców Łabiszyna. Wykorzystują prawie każdą lokalną imprezę na zbiórkę pieniędzy, bo proteza która pomoże 19-latkowi wrócić do normalności, a także rehabilitacja, kosztują ponad pół miliona zł. Stąd apel do mieszkańców regionu o finansowe wsparcie. Puszkę można wypełnić przez Internet na stronie internetowej www.siepomaga.pl/reka-kacpra