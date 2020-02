Anonimowy napastnik użył bardzo ostrych słów, które wprost nie nadają się do cytowania. Na jego atak natychmiast zareagowała Anna Gembicka i Joanna Borowiak, której nazwisko także pojawiło się w mailu z pogróżkami. Posłanki wydały oświadczenia.

Wiceminister w resorcie Funduszy i Polityki Regionalnej, włocławska poseł Anna Gembicka w wydanym oświadczeniu zdecydowanie potępia groźby pod adresem dziennikarki z portaluwłocławek.pl.Dziennikarka Bogumiła Obałkowska napisała o mężu pani minister, pracującym w Agencji Rozwoju Przemysłu. Po publikacji tekstu otrzymała mail, w którym autor grozi jej gwałtem i śmiercią jeśli pojawią się kolejne artykuły na ten temat. Minister Gembicka w oświadczeniu stwierdza:„Z oburzeniem przyjmuje doniesienia medialne informujące o skandalicznym ataku i brutalnych groźbach skierowanych pod adresem dziennikarki. Zdecydowanie potępiam tego typu ataki agresji, w szczególności, gdy ich intencją jest ograniczanie swobody wypowiedzi i próba zastraszenia przedstawicieli mediów. Jeśli organy ścigania, po zakończeniu śledztwa, potwierdzą informacje prezentowane w tekście dziennikarskim, to jako Poseł na Sejm RP użyję wszelkiej dostępnych mi narzędzi, by sprawcy tego zajścia za swoje działania ponieśli najsurowszą przewidzianą prawem karę." - napisała minister Gembicka.W podobnym tonie wypowiedziała się poseł Joanna Borowiak:„Z doniesień medialnych dowiedziałam się o groźbie skierowanej pod adresem Redaktor Bogumiły Obałkowskiej z wykorzystaniem mojego nazwiska. Poniżej moja jednoznaczna i zdecydowana reakcja. Nie ma mojej zgody na takie zachowania, które stanowczo potępiam. Dziś język debaty publicznej zdaje się przekraczać wszelkie granice, także w sferze polityki, jak i dziennikarskiej, czego jesteśmy świadkami szczególnie w ostatnim czasie. Sama doświadczałam gróźb i języka nienawiści, i dlatego wiem, co Pani czuje.Pozostaje mi jedynie zaapelować do uczestników dyskursu publicznego: polityków, dziennikarzy, ale i sympatyków, o opamiętanie się i zaprzestanie używania języka nienawiści i posługiwania się hejtem".