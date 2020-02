O hipokryzji opozycji świadczy fakt, że w piątek głosowała przeciwko trzem miliardom złotych, które mają być pozyskane z tak zwanego podatku cukrowego, pomimo, że całe środowisko lekarskie popiera to rozwiązanie — mówił poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, który był dziś gościem rozmowy dnia Polskiego Radia PiK.

– W czwartek była dyskusja na temat 2 mld zł dla służby zdrowia, a w piątek, czyli dzień później nasi konkurenci głosowali przeciwko 3 mld zł na służbę zdrowia z tytułu opłat związanych z cukrem, z napojami wysoko słodzonymi czy niektórymi rodzajami alkoholu i to pomimo, że całe środowisko lekarskie, Naczelna Izba Lekarska nawoływały, że jest to dobra ustawa, że trzeba to przyjąć – powiedział Tomasz Latos.