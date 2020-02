W dzień powszedni w biurze, w weekend na poligonie w mundurze

Na co dzień wykonują inne zawody i prowadzą życie w tzw. cywilu. W weekendy ćwiczą w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na podtoruńskim poligonie odbyły się ćwiczenia w ramach kursu oficerskiego „Agrykola” prowadzonego przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Ponad 80 ochotników uczyło się strzelania z broni modułowej MSBS Grot oraz obsługi granatnika przeciwpancernego.– Granatnik 40 mm, przebijalność ok. 260 mm, przy użyciu granatów przeciwpancernych, linia celowania 500 m, szybko można żołnierza wyszkolić, przygotować do tego, żeby prowadził celnie ogień – powiedział plut. Jarosław Kwiatkowski.– Ekscytacja wilka, pierwszy raz z granatnika, jak dla mnie to spełnienie marzeń z dzieciństwa – powiedział jeden z uczestników.– Jest to grupa kandydatów, która po zdaniu egzaminu będzie wykonywała zadania w roli dowódców plutonów w strukturach WOT – dodał mjr Grzegorz Podolszański.Cały kurs na oficerów WOT potrwa 13 miesięcy. Jego teoretyczna część odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.