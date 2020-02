Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w imprezie biegowej w bydgoskim Mylęcinku. Była to kolejna odsłona zawodów City Trail.

Dziś (23.02) odbył się piąty z sześciu, zaplanowanych w ramach cyklu, biegów. Tradycyjnie trasa liczyła 5 km.– Trzeba się ruszać całe życie. Utrzymuje formę i przygotowuję się do dłuższych biegów. Trasa jest super i organizacja też - mówili biegacze amatorzy.Ostatni bieg w Myślęcinku w ramach cyklu City Trail odbędzie się 29 marca.CITY TRAIL to pomysł, który rozwijał się przez kilka ostatnich lat. To sposób na wypełnienie luki, a w zasadzie kilku luk w kalendarzu biegowym. Mianowicie: brak biegów przełajowych w okresie jesienno-zimowym, brak biegów na dystansie 5km, a także brak oferty dla najmłodzszych biegaczy.Naturalna nawierzchnia biegów przełajowych jest zdecydowanie bardziej przyjazna biegaczom niż asfalt, na którym odbywa się większość zawodów biegowych. Ponadto biegi przełajowe - niegdyś bardzo popularne (wchodziły nawet w skład zimowych Igrzysk Olimpijskich!) i wykorzystywane przez trenerów lekkiej atletyki do budowania formy zimą - zostały niemal zapomniane. Naszym celem jest pokazanie, że w każdym mieście (CITY) można znaleźć naturalne ścieżki do biegania (TRAIL).