Ks. Stefan Wincenty Frelichowski - od 2002 roku patron polskich harcerzy./fot. ZHP

Dwudniowe uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego ks. podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny rozpoczynają się w Inowrocławiu. Ich organizatorem jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży w rodzinie rzemieślniczej. Nazywany był Wickiem. Przedwojenny harcerz, kapłan i wychowawca. Posługiwał głównie w Toruniu. Jesienią 1939 r. został aresztowany przez Niemców i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Zmarł w nim 23 lutego 1945 na tyfus, którym zaraził się podczas obozowej epidemii posługując umierającym.



- Dzięki współwięźniowi księdzu Dobromirowi Ziarniakowi relikwie trafiły po wojnie do Inowrocławia - mówi podharcmistrz Włodzimierz Kozłowski, komendant Inowrocławskiego Związku Drużyn Harcerzy ZHR.



Przekonani o jego świętości współwięźniowie, pozyskali przed spaleniem ciała w krematorium fragmenty kości jego palców, a następnie przechowali je do wyzwolenia obozu. Dziś są one jedynymi relikwiami męczenników obozów koncentracyjnych. Bł. ks. Stefan Wincenty został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Toruniu.



W sobotę (22.02.) o godz. 17.00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa, dr Robert Zadura wygłosi wykład zatytułowany „Spotkanie z Wickiem". Otwarta też zostanie wystawa „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” – historia życia błogosławionego „Wicka".



O 19.00 w Bazylice Mniejszej Imienia NMP w Inowrocławiu rozpocznie się harcerskie czuwanie modlitewne przy relikwiach błogosławionego z oprawą muzyczną zespołu „Nowa Pieśń”.



W niedzielę o godz. 12.30 zaplanowane są główne uroczystości - wprowadzenie relikwii bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego do Bazyliki Imienia NMP. Mszy świętej przewodniczył będzie Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.