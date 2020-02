W sobotę (22.02.), Torbyd tętni życiem od świtu do zmierzchu./fot. Elżbieta Rupniewska

Jak bezpiecznie stawiać pierwsze kroki na łyżwach - można się tego przez całą sobotę (22.02.) uczyć na bydgoskim Torbydzie. Organizatorem Dnia Otwartego na lodzie jest PGE Energia Ciepła.

- Ja już 30 lat temu zacząłem jeździć na łyżwach, ale miałem długą przerwę i dopiero tak naprawdę w tym roku zacząłem znowu się jeździć. A uczyłem się jeszcze na starym Torbydzie - mówił jeden z uczestników sobotniej ślizgawki.



- Jak się umie jeździć na rolkach, to łatwo nauczyć się jeździć na łyżwach...



- Na pewno na początku trzeba się przewrócić kilka razy, ale trzeba to przeboleć...



Grzegorza Klarkowskiego, instruktora Rollerblading School/ Ice Skating School zapytaliśmy od czego zacząć naukę jazdy na łyżwach.



- Radzę, by przede wszystkim nie bać się kontaktu z lodem. Dzieci mają nieco łatwiej, są bliżej lodu, mniej się boją lodu. Trzeba mieć także dobrze dopasowane łyżwy, nie za duże, nie za małe, albo na przykład tępe, czyli nienaostrzone. Ciężko na takich jeździć. Łyżwy można wypożyczyć, polecam mieć jednak własne. Niezbędne są także kask i rękawiczki.



Pod okiem doświadczonych instruktorów swoich sił w jeździe po lodzie może jeszcze do godziny 22.00 za darmo spróbować każdy. Dla bardziej zaawansowanych przygotowano konkurencje sportowe z nagrodami i pokaz jazdy figurowej w wykonaniu pary mistrzów w tej dyscyplinie.