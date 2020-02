Toruń harcerską stolicą Polski. Do grodu Kopernika zjechało pół tysiąca skautów z całego kraju. Biorą udział w corocznym 37. Ogólnopolskim Rajdzie Kopernikańskim.

- Mamy przyjść na ulicę Mikołaja Kopernika, będzie tam czekać kolejne zadanie. Bardzo lubię chodzić z przyjaciółkami po terenie i rozmawiać. Zbieramy żetony dla Kopernika, który stracił pamięć. Musieliśmy w związku z tym przedstawić jakieś nasze wspomnienie. Było to wspomnienie z ostatniego biwaku. Chodzi o o to, by pomóc Kopernikowi odzyskać pamięć - wyjaśniały uczestniczki rajdu.- Termin tego wydarzenia przypada zawsze w okolicy urodzin Mikołaja Kopernika - mówi rzeczniczka wydarzenia, Wiktoria Tobolewska.- Są cztery trasy zgodne z wiekiem uczestników, i zawsze te trasy związane są z Mikołajem Kopernikiem, bądź z Toruniem. Chodzi o oto, by umożliwić harcerzom poznanie tej postaci i naszego miasta. Kopernik był osobą, która na wielu płaszczyznach się udzielała, to samo można powiedzieć o harcerzach, którzy są bardzo aktywni, i dla których Kopernik może być inspiracją.Wieczorem (22.02.) harcerze spotykają się w Dworze Artusa na uroczystości związanej z Dniem Braterstwa. Rajd zakończą w niedzielę uroczystym apelem na Rynku Staromiejskim.