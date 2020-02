Tylko polityka oparta na prawdzie, służbie i prostych wartościach ma sens - mówił w Toruniu Szymon Hołownia - bezpartyjny kandydat na prezydenta RP.

Podczas otwarcia swojego biura przy Szosie Chełmińskiej 168 podkreślał, że narodowa niezgoda „musi odejść do lamusa”. Polacy dojrzeli do zmiany w życiu politycznym - mówił.– Jak państwo poczytacie sobie o tym, że ten aresztuje tego, a ten jedzie do pani marszałek się poskarżyć, że jego byli koledzy robią mu to, to jest jakiś serial kryminalny skrzyżowany z Esmeraldą z brazylijskich telenowel. Trzeba przywrócić temu znów powagę, pomyśleć o państwie, które załatwia realne problemy ludzi i tego już w tym układzie nie da się zrobić. Musi pojawić się prezydent bezpartyjny. Będę miał ten komfort, pierwszy prezydent od wielu lat, że nie będę musiał się zastanawiać nad tym, czy to rozwiązanie jest z PiS czy z Platformy, a ja jestem z PiS czy z Platformy, tylko będę mógł wybrać to co jest dobre w tym momencie dla Polski i dla Polaków, niezależnie od tego czy rozwiązanie przychodzi z PiS czy z Platformy – powiedział Szymon Hołownia.Odpowiadając na pytania dotyczące gospodarki węglowej Szymon Hołownia mówił, że należy pomyśleć o długofalowym procesie solidarnej transformacji energetycznej w Polsce. Odnosząc się do kwestii ewentualnych zmian w prawie dotyczącym aborcji stwierdził, że jako prezydent dążyłby do zachowania obecnego prawa. Biuro w Toruniu jest 12 otwartym w Polsce. Szymon Hołownia zapowiedział, że niebawem otworzy swoje biuro także w Bydgoszczy.