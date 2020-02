Matka podejrzana o zabójstwo bliźniaków aresztowana

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w piątek aresztował na trzy miesiące 40-letnią kobietę, której wcześniej przedstawiono zarzuty zabójstwa niespełna dwumiesięcznych bliźniaków - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska Okońska.

Z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wystąpiła Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.Do tragedii doszło 10 lutego w jednym z mieszkań w Bydgoszczy. Kobieta mieszkała z mężem, pięcioletnią córeczką i niespełna dwumiesięcznymi bliźniakami. Wiadomo, że kobieta cierpiała na zaburzenia związane z depresją poporodową. Z tego powodu leczyła się i zażywała farmaceutyki. Opiekował się nią mąż, ale w krytycznym dniu musiał wyjść i poprosił sąsiadkę, aby za jakiś czas zajrzała do mieszkania. Starsza siostra bliźniaków była w przedszkolu. Gdy sąsiadka weszła do mieszkania, znalazła w łóżeczkach niemowlęta, które nie dawały oznak życia i ich matkę.Wezwani na miejsce ratownicy medyczni podjęli reanimację niemowląt, która zakończyła się niepowodzeniem. Stan kobiety był na tyle zły, że została przewieziona do szpitala. Według lekarzy była ona w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. Na ciałach chłopców nie stwierdzono obrażeń.Przeprowadzona po dwóch dniach sekcja zwłok chłopczyków wykazała, że przyczynę śmierci dzieci było "uduszenie gwałtowne w mechanizmie utonięcia, czyli utopienie".W oparciu o zebrany materiał dowody prokurator przedstawił kobiecie dwa zarzuty zabójstwa. Podejrzana złożyła wyjaśnienia, ale twierdziła, że nie pamięta, co wydarzyło się w mieszkaniu.Kobieta od tragicznego dnia przebywała w szpitalu z powodu zaburzeń psychicznych. Prokurator Adamska-Okońska zaznaczyła, że obecnie zostanie ona umieszczona w jednostce penitencjarnej, w której prowadzone jest leczenie schorzeń tego typu.Kodeks karny przewiduje za zabójstwo karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.