Zarzut dwóch zabójstw dla kobiety, która odebrała życie dwumiesięcznym bliźniętom. Został również złożony wniosek o tymczasowy areszt. Śledczy chcą, aby kobieta została umieszczona w zakładzie zamkniętym.

– Kobieta usłyszała zarzut popełnienia dwóch zabójstw na szkodę dwojga dzieci. Dzisiaj prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie i posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w godzinach popołudniowych. Jest na razie zbyt wcześnie by informować opinię publiczną o ustaleniach, jeszcze nie odbyło się posiedzenie aresztowe, wszystkie fakty zostaną tam ujawnione, więc nie czas ku temu by teraz je ujawniać – mówi Włodzimierz Marszałkowski, szef prokuratury Bydgoszcz-Południe.Chłopcy zmarli prawie dwa tygodnie temu. Według wstępnej opinii biegłych zostali utopieni. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na bydgoskim Okolu. Kobieta mieszkała tam wraz z mężem. Małżeństwo oprócz urodzonych w grudniu bliźniąt miało jeszcze pięcioletnią córeczkę. W chwili zdarzenia dziewczynka była w przedszkolu, a ojciec poza domem. Po tragedii kobieta trafiła do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, a jej mąż na oddział psychiatryczny innej lecznicy. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze świadka.