Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Od tej pory wszystkie zmiany remonty i modernizacje na obszarze chronionym uczelnia będzie musiała uzgadniać z konserwatorem zabytków.

Kampus znajduje się przy. ul. Gagarina. – Jesteśmy bardzo dumni, że doceniono to, co dotąd nie było doceniane – architekturę powojenną, która tworzy kampus. Z drugiej strony – to jest również pewien obowiązek, zobowiązanie do zachowania w miarę możliwości tego wszystkiego w formie pierwotnej – mówi Ewa Walusiak-Bednarek z biura prasowego UMK. – Jednocześnie to stwarza nam możliwości dodatkowego finansowania różnych inwestycji, przede wszystkim remontów, które właśnie miały na celu zapobieganie niszczeniu tej architektury – dodaje.Miasteczko UMK zostało otwarte w 1973 roku. Jego budowa trwała cztery lata. Projekt przygotowała Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna S77 pod kierunkiem Ryszarda Karłowicza. To pierwszy kampus uniwersytecki, jaki powstał w Polsce.