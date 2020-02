Czy badania psychotechniczne kierowców są wystarczające i czy rzeczywiście weryfikują zdolność do wykonywania tego zawodu? Na te pytania będą szukać odpowiedzi w piątek (21 lutego) w Bydgoszczy dziennikarze radiowej „Jedynki”.

„Bezpieczna Jedynka" to audycja interwencyjna programu pierwszego Polskiego Radia. W piątek o godz. 17.00 audycja będzie na żywo nadawana z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. To właśnie w sąsiedztwie lecznicy 12 lutego doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca dostawczego busa stracił panowanie nad pojazdem, staranował kilka pojazdów i śmiertelnie potrącił 69-letnią kobietę. Kierowca busa najprawdopodobniej dostał ataku epilepsji.Do kolejnego wypadku - także w Bydgoszczy - doszło kilka dni temu na ulicy Nowotoruńskiej. Kierowca zasłabł za kierownicą i zmarł w szpitalu.O problemie „ukrytych" problemów zdrowotnych kierowców autorzy programu będą rozmawiać z przedstawicielami inspekcji pracy i Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych.