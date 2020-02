Masz zepsuty rower, niepotrzebne zasłony czy filiżanki? Nie wiesz jak naprawić rozklejone krzesło? Odwiedź Kawiarenkę Naprawczą Stajnia, która działa na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu.

Kawiarenka powstała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Można tam zostawić uszkodzone przedmioty, by zyskały drugie życie, a także samodzielnie naprawić je podczas warsztatów tematycznych.Do kawiarenki naprawczej w każdy wtorek i sobotę w godzinach 9-16 mona przynieść przedmioty, których nie potrafimy naprawić, a chcemy nadal używać - uzyskamy wtedy wskazówki i pomoc specjalisty. Dodatkowo jeśli posiadamy niepotrzebne, uszkodzone sprzęty możemy je przekazać do kawiarenki, które następnie pracownicy szkoły leśnej naprawią. Przedmioty będą sprzedawane, a zysk przeznaczony na funkcjonowanie kawiarenki. Nabyć je można w sklepiku w leśniczówce od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16.W kawiarence są przyjmowane: meble małogabarytowe (np. krzesła, stoły, półki, itp.), nieuszkodzone szkło i ceramika (np. talerze, filiżanki, wazony, doniczki, itp.), rowery, sprzęt ogrodniczy (np. grabie, łopaty, itp.), wybrane tekstylia (np. torby, walizki, firany, itp.), przedmioty do upcyklingu: np. stare banery, koszulki, biżuteria, itp., zabawki, w tym te na baterie, sprzęt sportowy i wypoczynkowy, nieelektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, inne (wyposażenie domu, narzędzia, pamiątki, dzieła sztuki, zabawki, sprzęt sportowy, płyty CD/DVD itp.).