Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, który był dziś gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK uważa, że w Polsce powinny być zalegalizowane związki partnerskie i nie widzi sprzeczności pomiędzy takim rozwiązaniem, a artykułem 18. Konstytucji.

Posłuchaj całej „Rozmowy dnia”

– Konstytucja powinna być w Polsce szanowana od pierwszego do ostatniego artykułu, a wszyscy, którzy jej nie szanują powinni ponieść odpowiedzialność – mówił poseł Lewicy. – Za łamanie w Polsce Konstytucji Lewica będzie miała odwagę stawiać przed Trybunałem Stanu. Jeżeli dzisiaj nie mamy takiej siły, a opozycja nie ma takiej siły, to w przyszłości te winy będą zapamiętane i rozliczone – przekonywał.Czy Lewica będzie szanowała również artykuł 18. Konstytucji, w którym jest mowa, że małżeństwo w Polsce to związek mężczyzny i kobiety? – pytał Michał Jędryka.– Mówiliśmy w naszym programie wielokrotnie, że zasada ochrony rodziny jest dla nas bardzo ważna, bo Pan mówi o dokładnie 18. artykule, a przypominam, że on jest tak zatytułowany. Dlatego jesteśmy przekonani, że w Polsce trzeba dawać szansę, żeby ludzie, którzy żyją w związkach partnerskich byli tak samo traktowani, jak małżeństwa – mówił Krzysztof Gawkowski. – Niekoniecznie mówimy tylko o związku dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet, również o kobiecie i mężczyźnie, którzy żyją razem przez lata i dziś nie mają m.in. zapewnionych spadków, dziedziczenia po sobie, praw u lekarza, zaglądania do dokumentacji itd. Są braki w wielu elementarnie ważnych kwestiach, które w XXI wieku, w takim kraju, jak Polska, powinny być szanowane. Dlatego Lewica w niedalekiej przyszłości złoży ustawę, która będzie te prawa wyrównywała. Uważamy, że związki partnerskie powinny być w Polsce w pełni zalegalizowane – zapowiadał.