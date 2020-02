Piekarnia-cukiernia Bigońskich, znajdująca się przy ul. Gdańskiej, po 96 latach zostanie zlikwidowana.

Informację potwierdza obecnie prowadząca cukiernię Ilona Bigońska. – Właścicielka kamienicy wypowiedziała nam umowę dzierżawy, bo ma inny pomysł na to miejsce – mówi. Jak dodaje, nie chcą piekarni przenieść w inne miejsce, bo na zapleczu znajduje się kaflowy piec opalany drewnem. Będą funkcjonować do końca kwietnia.– Bardzo smutna wiadomość dotycząca piekarni państwa Bigońskich - komentuje na Facebooku prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Na moją prośbę zastępca prezydenta Michał Sztybel umówił się na spotkanie z panią Iloną Bigońską i będziemy rozmawiali na temat, czy jest przestrzeń i możliwość wsparcia ze strony miasta – zapowiedział.Cukiernia i piekarnia należy do rodziny Bigońskich od 1924 roku. Założył ją Wincenty Bigoński. W latach 30. zaczęła funkcjonować przy ul. Gdańskiej, gdzie mieści się do dziś.Informacja zasmuciła wielbicieli bydgoskiej piekarni. – Właśnie jem pyszny chleb z tej piekarni. Nie zgadzam się na jej zamknięcie - pisze na Facebooku Marcin Andryańczyk.– Smutne. Z drugiej strony zastanawiające, jak pogmatwane były losy, skoro po 96 latach lokal był dzierżawiony a nie własny – dodaje Tomek Pasieka.