Za walkę o niepodległość, działalność charytatywną, ale również sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył w Bydgoszczy odznaczenia państwowe i resortowe.

- To znak, że dostrzegamy tych ludzi, bo wolności nie wystarczy wywalczyć. Trzeba ją nieustannie budować - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.- Pamiętamy o naszych bohaterach, o tym jak ważną rolę odegrali nasi przodkowie, często bezimienni, ale nie możemy też zapomnieć o bohaterach współczesnych, którzy swoją działalnością, pracą - często ponad podziałami - swoim zaangażowaniem powodują, że cały czas tę niepodległość utrzymujemy i to jest rzeczywiście istotne - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Medal za pełną zaangażowania pracę i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków odebrała między innymi Anna Wilkanowska - nowa p.o. dyrektora, a wcześniej wieloletnia pracownica szpitala w Rypinie. Jak sama przyznała, to dla niej dodatkowa motywacja w walce o utrzymanie lecznicy.- To jest ogromne wyróżnienie, ale nie ukrywam również zobowiązanie do pełnienia służby. W szpitalu w Rypinie jest bardzo trudna sytuacja finansowa, ale nie można nigdy mówić, że nie ma sensu czy nie można nic zrobić. Trzeba do końca walczyć o ten szpital, żeby pozostał dla społeczności miasta, dla powiatu rypińskiego - powiedział Anna Wilkanowska.W sumie odznaczenia otrzymało ponad 50 osób zasłużonych dla regionu. Wśród nich znaleźli się kombatanci Armii Krajowej i działacze opozycji antykomunistycznej.