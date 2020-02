Chcesz lepiej poznać region? Jest do tego świetna okazja!

„Poznaj Region z Przewodnikiem” - władze województwa po raz szósty zapraszają do wspólnego poznawania bardziej i mniej znanych zakątków Kujaw i Pomorza.

Akcja odbędzie się w weekend 29 lutego i 1 marca. Właśnie rozpoczęła się rejestracja na poszczególne wydarzenia.151 propozycji w 32 miejscowościach Kujaw i Pomorza. Tak w liczbach przedstawia się program tegorocznej akcji „Poznaj Region z Przewodnikiem” . W Bydgoszczy będzie można m.in. zwiedzić Exploseum czy Bibliotekę Bernardynów, w Toruniu zobaczyć stację pomp oraz elektrociepłownię pod osłoną nocy.Atrakcje przygotowały też między innymi Grudziądz, Inowrocław, Brześć Kujawski czy Pakość. Żądni przygód mogą się wybrać na wycieczkę rowerową do rezerwatu Jar Brynicy.Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny lub za symboliczną złotówkę, ale trzeba się na nie zapisać. Rejestracja potrwa do piątku 28 lutego do godz. 21.00. Szczegóły na stronie www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl.