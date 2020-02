Grudziądz świętował w środę 547. urodziny Mikołaja Kopernika. Z tej okazji w Planetarium odsłonięto tablicę pamięci Jerzego Szwarca, wielkiego propagatora astronomii.

Wstęgę przecięła wdowa wyróżnionego społecznika – Regina Szwarc. – Jestem ogromnie szczęśliwa, że taki dzień nastąpił. Sądziłam, że nie doczekam tej chwili. To mój najpiękniejszy dzień, mąż naprawdę na to zasłużył. Kopernik był jego pierwszą miłością i bardzo chciał, żeby Grudziądz miał go w swoim logo.Jerzy Szwarc miał na swoim koncie wiele zasług dla grudziądzkiej i polskiej astronomii. Wybitny społecznik był m.in. założycielem grudziądzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz inicjatorem budowy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu.Wydarzenie zainaugurowało Dni Kopernikańskie w tym mieście, które potrwają do końca marca.