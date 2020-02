– Nowe święto to nie tylko celebrowanie przeszłości — powiedział podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Podkreślił, że Dzień Nauki Polskiej jest wyrazem wdzięczności dla całego środowiska naukowego w kraju.

W środę po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. We wprowadzającej święto ustawie jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego - dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Święto ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców, stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.– Wielkim wyzwaniem, a często wręcz wyrzutem sumienia, pozostaje kwestia ubiegania się polskich naukowców o granty międzynarodowe. resort pracuje nad projektem poświęconym grantom. Musimy skończyć z sytuacją, że do programów unijnych wpłacamy trzykrotnie więcej, niż z tych programów pozyskujemy. Polski nie stać - i Polska nie zasługuje na marnotrawstwo. Dlatego będziemy pracować nad dodatkowymi systemami motywacyjnym. Aktualnie przygotowujemy w ministerstwie projekt dedykowany grantom ERC – milion za milion - powiedział Gowin podczas Gali Nauki Polskiej organizowanej w Toruniu z okazji Dnia Nauki Polskiej.Wskazał, że resort chciałby stworzenia rozwiązania systemowego, które umożliwi długotrwałe funkcjonowanie Centrów Doskonałości Naukowej. – Oparte będą one na niezależności w doborze tematyki badawczej, odrębnym finansowaniu (ze środków unijnych lub krajowych), przyznawanych na cztery kolejne lata, a ich działalność podlegać będzie ewaluacji - dodał Gowin.Wicepremier zapowiedział też dalsze wdrażania tzw. Konstytucji dla Nauki, zgodnie z którą nastąpił podział na uczelnie badawcze i dydaktyczne w Polsce.Podczas gali 88 naukowców zostało wyróżnionych nagrodami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym gronie znalazło się ośmioro badaczy z regionu. List gratulacyjny w imieniu premiera Mateusza Morawickiego odczytała wiceminister Iwona Michałek.