Kleje do płytek, gładzie, białą farbę i rękawice robocze pilnie potrzebne do remontów mieszkań potrzebujących bydgoszczan.

Za darmo robią to uczniowie bydgoskich szkół, m.in. elektrycznej, budowlanej i branżowej. Byliśmy w jednym z mieszkań przy ul. Grunwaldzkiej, które właśnie przechodzi totalną metamorfozę. W prace zaangażowanych jest kilkanaście osób.– Dużo roboty jeszcze. Robimy co możemy. Tynkujemy, szpachlujemy, kładziemy płytki – mówi pomagająca w remoncie młodzież.– Jesteśmy z rady osiedla, jest też pan dzielnicowy i uczniowie, którzy bezinteresownie pomagają osobom potrzebującym – powiedział inny z pomagających.– Pomysł padł by pomóc tej pani, wychowuje samotnie czwórkę dzieci, ciężko pracuje. Zwróciłem się do Rady Osiedla czy mamy jakiekolwiek możliwości zadziałać dla tej rodziny, bo oni środków finansowych, ani czasu, ani mocy nie mają – powiedział mł. asp. Adam Gralak, KP z Bydgoszcz Błonie.Chęć pomocy przy remontach mieszkań można zgłaszać do Stowarzyszenia Dzięki Wam z Bydgoszczy.