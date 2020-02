W piątek będzie można jeździć częścią kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 w naszym regionie - poinformował o tym Urząd Miejski w Szubinie. To jednak nie jest takie pewne....

Chodzi o 18-kilometrowy odcinek od Szubina do Jaroszewa, czyli do węzła, od którego można już jeździć dwupasmową „piątką” do granicy naszego województwa z Wielkopolską. Urząd Miejski w Szubinie poinformował, że od piątku będzie można korzystać z jednej nitki ekspresowej drogi, na której ruch będzie się odbywał dwukierunkowo.– Nie potwierdzamy tego terminu – powiedział PR PiK Piotr Michalski - rzecznik regionalnego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.– Będzie zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 70 km/h, a miejscami do 50 km/h. najwcześniej jest możliwe, żeby ruch puszczony był w piątek, jak podał tu Urząd Miasta w Szubinie, natomiast to wcale nie jest takie pewne. Zależy to od bardzo wielu czynników i jeszcze w tej chwili nie możemy powiedzieć, że na pewno w piątek, ani w który kolejny dzień ten ruch zostanie przełożony – dodał Piotr Michalski.W naszym regionie można jeździć dwoma fragmentami drogi S5 - od Jaroszewa (pod Żninem) do granicy z Wielkopolską oraz 15-kilometrowym odcinkiem obwodnicy Bydgoszczy, między Aleksandrowem a Tryszczynem. Cała kujawsko-pomorska droga ekspresowa ma być gotowa w 2022 roku.