O dużym szczęściu może mówić 19-letni kierowca mitsubishi oraz jego 20-letni pasażer, których auto w wyniku niedostosowania prędkości, dachowało. Policjanci z Brodnicy zatrzymali uprawnienia do kierowania 19-latkowi. Pasażer z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Dziś rano (19.02.) brodnicki dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Gorczenica. Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący mitsubishi nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił go na dach. Ranny w zdarzeniu został 20-letni pasażer samochodu. 19-letniemu kierowcy policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami.Mężczyzna był trzeźwy. Policjanci z Brodnicy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.