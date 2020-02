Najlepszy patron dla nowego, polskiego święta: Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik to badacz, którego wkład w rozwój światowej nauki trudno przecenić, dlatego będzie doskonałym patronem nowego święta – Dnia Nauki Polskiej - mówił na naszej antenie prof. Zbigniew Girzyński. Poseł PiS i historyk UMK w Toruniu był gościem porannej Rozmowy Dnia.

– Gdybyśmy zapytali pod każda szerokością i długością geograficzną mieszkańców od Polinezji Francuskiej poczynając, gdzieś tam na chłodnych zakątkach Alaski kończąc, to jest jeden Polak w nauce, którego kojarzą wszyscy, to jest Mikołaj Kopernik. Dla nas jest to okoliczność szczególnie przyjazna, szczególnie miła, bo i uniwersytet nosi imię naszego wielkiego uczonego i nasze miasto, czyli Toruń, jedna z dwóch stolic naszego regionu, w sposób szczególny jest na zawsze z Mikołajem Kopernikiem związane – powiedział Zbigniew Girzyński.Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Ustanowiono go 19 lutego - czyli w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.