30. Wolna Sesja Obywatelska w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy. Fot. Jolanta Fischer

Wprowadzana przez rząd reforma sądownictwa była tematem dyskusji podczas 30. Wolnej Sesji Obywatelskiej w Bydgoszczy.

Gościem specjalnym spotkania był Krzysztof Parchimowicz, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość próbuje zawłaszczyć prokuraturę tak, jak uczyniło to z sędziami.



- Pod pozorem zmian organizacyjnych wymieniono kadry. Ludzi, którzy zostali powołani wiele lat temu na różne stanowiska na ludzi „swoich” - zaufanych. W prokuraturze tak się zdarzało i może stąd opór w prokuraturze jest mniejszy niż w sądach, ale nigdy w takiej skali nie wymieniono wszystkich funkcyjnych - od góry do dołu - powiedział Krzysztof Parchimowicz.



Krzysztof Parchimowicz doradził także, by ci, którzy stracili rozeznanie w skomplikowanym sporze odwołali się do symboli i dokonali wyboru czy wymiar sprawiedliwości ma mieć twarz sędziego Pawła Juszczyszyna czy sędziego Macieja Nawackiego.