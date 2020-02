We Włocławku powstanie laboratorium do badania próbek pod kątem afrykańskiego pomoru świń ASF. Ma być jednym z najnowocześniejszych w kraju.

Wynik będzie można uzyskać bardzo szybko, a dzięki temu szybko reagować w przypadku zakażenia.- Mamy tu Zakład Higieny Weterynaryjnej i wszystko, co robimy na terenie Włocławka przyniesiemy do Torunia i do Bydgoszczy, natomiast to laboratorium o powierzchni około 300 m będzie tylko i wyłącznie dedykowane afrykańskiego pomoru świń. Będzie to laboratorium o trzeciej klasie bezpieczeństwa - to tak bezpiecznie laboratorium, w którym nic nie wydostaje się na zewnątrz. Powinno być gotowe na koniec roku, to wiąże się z całym procesem akredytacji metody badań - powiedział Jerzy Dymek, Wojewódzki Lekarz Weterynarii.Stworzenie laboratorium we Włocławku ma kosztować około 4,5 mln złotych.