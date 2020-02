PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały 8 mln zł unijnej dotacji na przygotowanie projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 207 z Grudziądza do granic województwa. Linia od 2 lat jest wyłączona, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej.

- To jest 19,5 km linii, 2 lata na projektowanie, później wykonamy te prace i będzie przejezdność między Malborkiem, Kwidzynem a Grudziądzem z pełną szybkością 120 km na godzinę - powiedział Andrzej Osipow, dyrektor Regionu Północnego PKP PLK.- Dobrze, że PLK podejmuje ten projekt. Wiemy, że z realizacją tego typu projektów jest potem ciężko, trzeba z dużym wyprzedzeniem planować ich wdrażanie - dodał marszałek województwa Piotr Całbecki.Opracowanie planu rewitalizacji ma potrwać 3 lata, same prace około 1,5 roku. Linia prawdopodobnie zostanie uruchomiona w 2025 roku. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.Dofinansowanie otrzymały także m.in. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z Bydgoszczy.- Chcemy stworzyć platformę do kojarzenia przedsiębiorców, którą będziemy wykorzystywali na różnego rodzaju imprezach targowych. Dzisiaj korzystamy z instrumentu informatycznego, do którego kupujemy licencję. Celem tego projektu jest zbudowanie własnej platformy - powiedział Michał Korolko z TARR-u.- Otrzymujemy dofinansowanie unijne do projektu ośrodka inicjatyw społecznych stworzonego w Bydgoszczy w oparciu o budynek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy ulicy Terasy 2. To są działania skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży z terenu Śródmieścia Bydgoszczy - powiedział Michał Budkiewicz z ZHR.Łącznie w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na kwotę ponad 40 mln zł z RPO oraz na ponad 900 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.