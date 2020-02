Małgorzata Kidawa-Błońska we Włocławku. Fot. Agnieszka Marszał

– Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta Włocławek zostało upolitycznione i przekształcone w wiec poparcia dla kandydatki KO na prezydenta Małgorzaty Kidawy- Błońskiej – napisali w oficjalnym oświadczeniu posłowie i samorządowcy PiS.

Poszło o wtorkowe spotkanie konsultacyjne, dotyczące prac nad nową strategią województwa, zaplanowane w Urzędzie Miasta we Włocławku. – Z nadzieją oczekiwaliśmy na udział w nim, nabrało ono jednak charakteru wiecu politycznego. Z zaskoczeniem przyjęliśmy udział w nim kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – napisali w oficjalnym oświadczeniu posłowie i samorządowcy PiS. – Z oburzeniem przyjmujemy takie upolitycznienie prac nad ważnym dla naszego województwa dokumentem – wykorzystywanie spotkania do promocji kandydatki Koalicji Obywatelskiej, ubiegającej się o najwyższy urząd w państwie.Jak dodali, są otwarci i gotowi do rozmów o sprawach kluczowych dla regionu, ale nie w atmosferze wiecu politycznego. – Oczekujemy od prezydenta Włocławka ponadpartyjnego działania dla dobra mieszkańców miasta i rzeczywistego pochylenia się na rozwiązywaniem ich problemów – czytamy w piśmie, podpisanym m.in. przez posłanki Joannę Borowiak i Annę Gembicką oraz radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego,